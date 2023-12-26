Кто из украинцев может иметь пенсию не менее 8 тысяч гривен

Определенная категория украинцев имеет право получать пенсию более чем в 8 тысяч гривен. В то же время возраст их выхода на пенсию может быть меньше, чем у других пенсионеров.

Кто может получать такие пенсии

Речь идет о людях, работавших в зоне Чернобыльской катастрофы при условии, что у них не менее 15 лет страхового стажа. Возраст ухода на пенсию у этих людей уменьшается от 1 до 13 лет, в зависимости от продолжительности работы в зоне отчуждения.

Читайте также Пенсии, субсидии и соцвыплаты: в ПФУ заметно увеличили выплаты в последний месяц

А при участии в подземных работах по ликвидации аварии на ЧАЭС можно выйти на пенсию еще на 3 года раньше.

Минимальный размер пенсии для «чернобыльцев»

! Пенсионный Фонд Украины информирует, что лицам с инвалидностью, возникшей в результате Чернобыльской трагедии, выплачивается пенсия, отражающая компенсацию утраченного заработка из-за работы в зоне отчуждения.

Установлено, что с 1 марта 2023 года такие пенсионные выплаты не могут быть ниже определенных границ в зависимости от группы инвалидности:

I группа - 8187,48 гривны;

II группа - 6549,98 гривны;

III группа – 5048,95 гривны.

Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы пенсионеры имеют право на дополнительные надбавки к своим пенсиям. Размер этих доплат варьируется в зависимости от категории:

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС с инвалидностью:

I группа - 474,5 гривны;

II группа - 379,6 гривны;

III группа – 284,7 гривны.

Лица, проживавшие или работавшие в зоне отчуждения, с инвалидностью:

I группа - 341,64 гривны;

II группа - 227,76 гривны;

III группа – 170,82 гривны.

Лица, относящиеся ко второй, третьей и четвертой категориям, получают: