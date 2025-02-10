Тариф на свет для некоторых украинцев снизится: какое решение принял Кабмин
Часть украинцев сможет платить за свет меньше. Речь идет о стоимости электроэнергии именно в отопительный сезон.
Как изменится тариф на электроэнергию
Основной тариф останется без изменений. Сейчас он составляет 4,32 гривны за киловатт-час, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
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Независимо от объема потребления, первые 2 000 киловатт-часов для помещений потребителей с электроотопительными установками и негазифицированные дома будут стоить 2,64 гривны за киловатт-час в отопительный сезон,
– говорится в сообщении Минэнерго.
При этом, если потребление более 2 000 киловатт-часов, оплата "остатка" осуществляется по стандартному тарифу – 4,32 гривны за киловатт-час. Разберемся на примере:
- если потребитель потребил 1 800 киловатт-часов, он платит – 2,64 гривны за киловатт-час;
- 2 500 киловатт-часов – 2 000 по тарифу 2,64 гривны за киловатт-час, а еще 500 – 4,32 гривны за киловатт-час.
Напомним! Отопительный сезон в этом году длится с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года.