Тариф на свет для некоторых украинцев снизится: какое решение принял Кабмин

Часть украинцев сможет платить за свет меньше. Речь идет о стоимости электроэнергии именно в отопительный сезон.

Как изменится тариф на электроэнергию

Основной тариф останется без изменений. Сейчас он составляет 4,32 гривны за киловатт-час, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

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Независимо от объема потребления, первые 2 000 киловатт-часов для помещений потребителей с электроотопительными установками и негазифицированные дома будут стоить 2,64 гривны за киловатт-час в отопительный сезон,

– говорится в сообщении Минэнерго.

При этом, если потребление более 2 000 киловатт-часов, оплата "остатка" осуществляется по стандартному тарифу – 4,32 гривны за киловатт-час. Разберемся на примере:

если потребитель потребил 1 800 киловатт-часов, он платит – 2,64 гривны за киловатт-час;

2 500 киловатт-часов – 2 000 по тарифу 2,64 гривны за киловатт-час, а еще 500 – 4,32 гривны за киловатт-час.

Напомним! Отопительный сезон в этом году длится с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года.