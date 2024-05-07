Некоторые украинцы могут иметь скидку на полную стоимость коммунальных услуг

7 мая 2024, 18:02
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Источник:

ПФУ

Есть определенные категории пенсионеров, которые могут получить стопроцентную скидку на коммунальные услуги. Для этого нужно проживать в сельской местности и быть представителем одной из определенных законом профессий.

Как получить льготу на коммунальные услуги

Чтобы воспользоваться скидкой, пенсионерам необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Важно, что право на льготу имеют только те, кто работал по специализированным профессиям в сельской местности и продолжает там жить после выхода на пенсию.

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Кроме этого, семейный среднемесячный доход на одного человека за последние полгода не должен превышать 4 240 гривен.

Профессии, которые имеют право на льготу:

  • работники музеев;
  • работники библиотек;
  • специалисты по защите растений;
  • работники образования;
  • работники государственных и коммунальных учреждений культуры, включая образовательные учреждения в сфере культуры;
  • медицинские работники и фармацевты.
Обратите внимание! Пенсионеры, которые ранее работали по определенным профессиям, имеют право на льготы только при условии, что они имеют не менее трех лет соответствующего стажа работы и работали на льготных должностях на момент выхода на пенсию.

Как оформить скидку

Для оформления льготы пенсионеру необходимо подать заявление и документы, подтверждающие проживание в сельской местности и наличие права на льготы. Это можно сделать несколькими способами:

  1. Лично посетить сервисные центры Пенсионного фонда Украины, представительства исполнительных органов местных советов или центры предоставления административных услуг.
  2. Отправить необходимые документы по почте непосредственно в соответствующий орган Фонда.
  3. Обратиться онлайн через официальный веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через государственный портал "Дія".
Автор: Дарія Подвишенна