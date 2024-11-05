Кто из украинцев может получить скидку 50% на оплату ЖКУ

Часть украинцев имеет льготы на оплату ЖКУ. В частности, речь идет о военнослужащих, ушедших на пенсию по выслуге лет. Размер льготы определяется индивидуально, в зависимости от статуса лица.

Кто имеет право на скидку 50% при оплате коммуналки

Скидка 50% на оплату ЖКУ предоставляется ветеранам силовых ведомств. На льготу имеют право и члены их семьи, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

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Обратите внимание! Перечень ветеранов имеющих право на такую льготу, определяется законом "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите".

Льгота на ЖКУ предоставляется лицам, являющимся ветеранами:

Службы гражданской защиты;

Бюро экономической безопасности;;

Нацполиции;

Государственной уголовно-исполнительной службы;

Государственной службы спецсвязи и защиты информации;

налоговой милиции и так далее.

Обратите внимание! Часть ветеранов имеет другую льготу на оплату ЖКУ. Речь идет о лицах, получивших указанный статус при иных обстоятельствах, например, во время войны или в результате аварии на ЧАЭС.