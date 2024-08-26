Выплаты более 10 тысяч гривен: кто из украинцев сможет получить такую помощь
Источник:БФ "Право на защиту"
Часть украинцев может получить специальную денежную помощь от УВКБ ООН. Для этого лицо должно соответствовать определенным критериям.
Кто имеет право на такую помощь
На помощь имеют право переселенцы и те граждане, которые вернулись на места постоянного проживания после эвакуации. При условии, что эти лица относятся к уязвимой категории.
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Какие семьи считаются уязвимыми:
- семьи, имеющие в своем составе одну или несколько человек с хронической болезнью или инвалидностью;
- те, которые имеют только одного из родителей (то есть только отца или мать) с одним или несколькими несовершеннолетними детьми или с членами семьи старше 55 лет;
- семьи, возглавляемые одним или несколькими гражданами старше 55 лет при наличии детей до 18 лет.
Обратите внимание! Такая помощь предоставляется только тем ВПЛ, которые осуществляли перемещение в течение последних 6 месяцев.
В то же время на средства имеют право граждане, которые не получали помощь от других международных организаций.
Заметьте! Указанная помощь предоставляется в течение 3 месяцев. Ежемесячно она составляет 3 600 гривен. Соответственно, общая сумма – 10 800 гривен.