Кто из украинцев может получить плюс 800 гривен к пенсии

Определенная категория пенсионеров имеет право на дополнительную финансовую поддержку от государства. Речь идет о людях, которые живут сами и за ними некому ухаживать, однако они должны отвечать определенным критериям.

Кто может получать прибавку

Доплата к пенсии, которую назначают по необходимости человека в постоянном уходе, называют "надбавкой по уходу". Ее могут получать пенсии по возрасту и за выслугу лет, требующие постоянного постороннего ухода. Размер такой доплаты составляет 837 гривен.

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Чтобы получать доплату, нужно соответствовать следующим условиям:

достичь 80 лет и старше;

самостоятельно проживать;

нуждаться в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;

получать пенсию по возрасту.

Как оформить выплату

Доплата начисляется на основании заявления (кроме людей с инвалидностью I группы) и справки МСЭК, заключение врачебно-консультационной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода. В заявлении пенсионер должен отметить, что нет трудоспособных родственников, которые в соответствии с законодательством должны его содержать.

Кроме заявления, нужно предоставить следующие документы:

заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе;

паспорт;

идентификационный номер;

выписка из ПФУ о том, что пенсионер не получает надбавки по уходу к пенсии.

Прочие доплаты

После достижения определенного возраста, пенсионеру автоматически назначат надбавки к выплатам по возрасту. Они выглядят следующим образом: