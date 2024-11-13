Выплаты по 4 500 гривен: кто из украинцев получит такую помощь
Минсоцполитики планирует внедрить выплаты для наиболее уязвимых слоев населения. Для этого министерство уже создало соответствующее постановление.
Кому будет предоставляться эта выплата
Новый проект еще подлежит рассмотрению, в частности от Кабмина, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление "Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи".
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Обратите внимание! Рассчитывается эта помощь как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и их среднемесячным совокупным доходом. Базовый размер этой помощи – 4 500 гривен.
Заявление для начисления такой выплаты должен подать член семьи, который получает один из видов помощи:
- временную помощь детям, родители которых не платят алименты, не могут самостоятельно содержать ребенка (или же их местонахождение неизвестно);
- помощь для малообеспеченных семей;
- для многодетных семей;
- для одиноких матерей;
- для переселенцев;
- для лиц с инвалидностью;
- для граждан, которые не имеют права на пенсию.
Как будет предоставляться эта помощь:
- 100% базовой величины помощи для первого члена семьи (уполномоченного члена семьи);
- 70% – предоставляется каждому следующему члену семьи.
Обратите внимание! Такая помощь будет назначаться по желанию лица.
Какую помощь смогут получить пенсионеры
Лица, которые имеют пенсию по возрасту, смогут получать такую помощь:
- лицам со страховым стажем менее 10 лет – 53%;
- со страховым стажем от 10 до 20 лет – 62%;
- от 20 до 30 лет – 70%;
- более 30 лет – 88%.