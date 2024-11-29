Часть украинцев сможет получить 6 500 гривен от государства

Правительство планирует добавить в пакет "Зимней поддержки" новую помощь. Речь идет о внедрении специальной выплаты для граждан.

Кто из украинцев сможет получить новую помощь

Новая денежная помощь направлена на поддержку детей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Одним из приоритетных направлений является защита украинских детей, которые должны получить максимально безопасные, комфортные и благоприятные условия для жизни, обучения и развития. Детский компонент "Зимней поддержки" включает ряд позиций.

Премьер выделил программу под названием "Теплая зима". Этот проект предусматривает предоставление денежной поддержки лицам, относящимся к уязвимым категориям.

В течение декабря каждая малообеспеченная семья, а также семьи ВПО, в которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка по 6 500 гривен. Это средства на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые нужны зимой,

– отмечает Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, предоставленные средства должны быть использованы для обеспечения насущных потребностей. В частности, покупки теплой зимней одежды.