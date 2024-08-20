Кто из военных пенсионеров получит повышенную пенсию

Пенсия военных рассчитывается на общих условиях, в зависимости от стажа и заработной платы. Минимальная пенсия для участника боевых действий со всеми надбавками составляет 4 958 гривен, согласно постановлению Кабмина.

Как меняются пенсии военных

Пенсии военнослужащих увеличиваются после достижения установленного законом срока выслуги лет.

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Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" определяет виды пенсионного обеспечения:

Военнослужащие (кроме срочников) и работники органов внутренних дел, Национальной полиции, Государственной службы специальной связи и других служб, которые имеют необходимую выслугу лет, имеют право на пожизненную пенсию за выслугу лет.

Военнослужащие и другие лица, которые стали инвалидами при условиях, определенных законом, имеют право на пенсию по инвалидности.

Как назначаются пенсии за выслугу лет

Пенсии за выслугу лет для военнослужащих и других лиц, определенных законом, назначаются в следующих размерах: