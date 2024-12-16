ВПЛ смогут получить помощь на жилье: когда это произойдет

Внутренне перемещенные лица, пострадавшие в результате войны, могут получить дополнительную государственную поддержку. В частности, есть возможность получения помощи на жилье.

Какую помощь получат ВПЛ в 2025 году

После получения справки ВПЛ можно пользоваться различными льготами, в частности получать финансовую поддержку на проживание, сообщает 24 Канал со ссылкой на Юридический советник для ВПЛ.

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Однако статус ВПЛ предусматривает и определенные обязанности. В частности, в случае изменений, которые могут повлиять на право получения помощи, об этом необходимо уведомить соответствующие органы в течение 14 дней.

Обратите внимание! Если в семье внутренне перемещенных лиц произошли изменения, в частности увеличилось количество членов, сумма государственной помощи может быть пересмотрена. Для этого необходимо подать заявление от имени семьи. Перечисленные выплаты будут начисляться с месяца подачи такого заявления.

О каких изменениях надо сообщать

Изменения, которые следует сообщать в соответствующие органы, включают:

рождение ребенка;

установление опеки над малолетними детьми, которые остались сиротами или были лишены родительской опеки;

установление опеки над лицами, признанными недееспособными;

заключение брака.

Сообщение о таких обстоятельствах помогает обеспечить корректный расчет выплат в соответствии с актуальным составом семьи.

Какие органы следует сообщать

Для внесения изменений, связанных с получением государственной помощи ВПЛ, заявление следует подавать оффлайн в один из следующих органов: