Льготы на проезд в пригородном транспорте: кому они доступны

Правительство ввело льготы на проезд для некоторых украинцев в определенных видах транспорта. В том числе пригородного сообщения.

Кто может ездить бесплатно

На бесплатный проезд в пригородных электричках имеет несколько категорий граждан. Чтобы воспользоваться этой льготой, они должны получить специальное удостоверение об определенном статусе.

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О каких лицах идет речь:

лица с инвалидностью I, II, III групп вследствие участия в Великой Отечественной войне (ВОВ) и приравненные к ним граждане;

пенсионеры, которые получают выплаты по возрасту;

дети из многодетных семей;

лица с инвалидностью I, II, III групп, полученной во время участия в войне, и приравненные к ним граждане;

участники боевых действий (к этой группе относятся и те, кто пострадал во время Революции Достоинства и АТО);

взрослые и дети, которые имеют инвалидность;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые воспитываются или учатся в учебно-воспитательных, учебных заведениях или интернатах;

родители военнослужащих, если те погибли, умерли или пропали без вести во время прохождения военной службы;

несовершеннолетние, пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС (установлена связь между инвалидностью и катастрофой в Чернобыле);

участники Великой отечественной, боевых операций по защите бывшего СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и организациях, входивших в состав действующей армии;

бывшие партизаны и участники антифашистского движения Сопротивления;

сопровождающий инвалида ВОВ I группы или лицо, которое приравнено к нему (сопровождение может осуществлять не более одного человека);

сопровождающий лица с инвалидностью вследствие войны I группы (не более 1 человека);

сопровождающий участника боевых действий в период Второй мировой войны в возрасте 85 лет и более, которому установлена I группа инвалидности;

пострадавшие от аварии на ЧАЭС или от других ядерных аварий или испытаний, а также военных учений с использованием ядерного оружия категории 1;

участники ликвидации аварии на ЧАЭС, которые относятся ко 2 категории;

ветераны военной службы, Госспецсвязи; органов внутренних дел, налоговой милиции и т.д.

Кому предоставляется скидка

Некоторые граждане могут получить скидку на проезд в таком виде транспорта. Размер этой льготы зависит от статуса лица: