Льготы на проезд в пригородном транспорте: кому они доступны

11 июля 2024, 17:37
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Источник:

Укрзализныця

Правительство ввело льготы на проезд для некоторых украинцев в определенных видах транспорта. В том числе пригородного сообщения.

Кто может ездить бесплатно

На бесплатный проезд в пригородных электричках имеет несколько категорий граждан. Чтобы воспользоваться этой льготой, они должны получить специальное удостоверение об определенном статусе.

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О каких лицах идет речь:

  • лица с инвалидностью I, II, III групп вследствие участия в Великой Отечественной войне (ВОВ) и приравненные к ним граждане;
  • пенсионеры, которые получают выплаты по возрасту;
  • дети из многодетных семей;
  • лица с инвалидностью I, II, III групп, полученной во время участия в войне, и приравненные к ним граждане;
  • участники боевых действий (к этой группе относятся и те, кто пострадал во время Революции Достоинства и АТО);
  • взрослые и дети, которые имеют инвалидность;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые воспитываются или учатся в учебно-воспитательных, учебных заведениях или интернатах;
  • родители военнослужащих, если те погибли, умерли или пропали без вести во время прохождения военной службы;
  • несовершеннолетние, пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС (установлена связь между инвалидностью и катастрофой в Чернобыле);
  • участники Великой отечественной, боевых операций по защите бывшего СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и организациях, входивших в состав действующей армии;
  • бывшие партизаны и участники антифашистского движения Сопротивления;
  • сопровождающий инвалида ВОВ I группы или лицо, которое приравнено к нему (сопровождение может осуществлять не более одного человека);
  • сопровождающий лица с инвалидностью вследствие войны I группы (не более 1 человека);
  • сопровождающий участника боевых действий в период Второй мировой войны в возрасте 85 лет и более, которому установлена I группа инвалидности;
  • пострадавшие от аварии на ЧАЭС или от других ядерных аварий или испытаний, а также военных учений с использованием ядерного оружия категории 1;
  • участники ликвидации аварии на ЧАЭС, которые относятся ко 2 категории;
  • ветераны военной службы, Госспецсвязи; органов внутренних дел, налоговой милиции и т.д.

Кому предоставляется скидка

Некоторые граждане могут получить скидку на проезд в таком виде транспорта. Размер этой льготы зависит от статуса лица:

  • скидку 25% могут получить дети в возрасте от 6 до 14 лет;
  • 50% – студенты высших учебных заведений (которые имеют I – IV уровень аккредитации) и учащиеся профессионально-технических учебных заведений независимо от форм собственности;
  • скидка 50% действует с 1 октября по 15 мая для лиц, которые сопровождают лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (льгота действует для не более чем 1 сопровождающего).
Автор: Анастасія Зорик