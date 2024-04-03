Кто может получить 100% скидки на коммуналку и что для этого нужно
Источник:ПФУ
Некоторые украинцы могут воспользоваться правом на стопроцентную скидку на оплату коммунальных услуг. Льгота также распространяется на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм.
Кто может иметь льготу
Право на 100% скидку имеют пенсионеры некоторых профессий, работавшие и продолжающие проживать в сельской местности после выхода на пенсию.
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Скидку на коммунальные услуги и топливо могут получить пенсионеры таких профессий:
- Педагогические работники;
- Медицинские и фармацевтические работники;
- Специалисты по защите растений;
- Работники музеев и библиотек;
- Работники государственных и коммунальных учреждений культуры, образовательных учреждений в сфере культуры.
При каких условиях предоставляется скидка
Пенсионеры определенных профессий, которые работали в селе, могут получить 100% скидку на коммуналку и топливо, если:
- Имеют 3 года соответствующего стажа;
- Работали на льготной должности перед пенсией;
- Среднемесячный доход семьи на одного человека за последние 6 месяцев не превышает 4 240 грн.
Льгота действует 12 месяцев с месяца обращения до конца года. Не распространяется на семью льготника.
Документы для получения льготы:
- Заявление о предоставлении льгот;
- Документы, подтверждающие проживание в сельской местности;
- Справка о праве на льготу от отдела образования, здравоохранения, культуры или от райгосадминистрации, базируясь на данных трудовой книжки.
Как оформить скидку
Чтобы подать заявление и документы в Пенсионный фонд, существуют несколько путей:
- Посетить сервисные центры Пенсионного фонда Украины, представителей исполнительных органов местных советов или центры административных услуг лично;
- Отправить документы по почте непосредственно в соответствующий орган Фонда;
- Обратиться онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал Дія.