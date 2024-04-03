Кто может получить 100% скидки на коммуналку и что для этого нужно

3 апреля 2024, 20:05
Читати новину українською

Источник:

ПФУ

Некоторые украинцы могут воспользоваться правом на стопроцентную скидку на оплату коммунальных услуг. Льгота также распространяется на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм.

Кто может иметь льготу

Право на 100% скидку имеют пенсионеры некоторых профессий, работавшие и продолжающие проживать в сельской местности после выхода на пенсию.

Читайте также Что выгоднее выбрать украинцам: пенсию по возрасту или по инвалидности

Скидку на коммунальные услуги и топливо могут получить пенсионеры таких профессий:

  • Педагогические работники;
  • Медицинские и фармацевтические работники;
  • Специалисты по защите растений;
  • Работники музеев и библиотек;
  • Работники государственных и коммунальных учреждений культуры, образовательных учреждений в сфере культуры.

При каких условиях предоставляется скидка

Пенсионеры определенных профессий, которые работали в селе, могут получить 100% скидку на коммуналку и топливо, если:

  • Имеют 3 года соответствующего стажа;
  • Работали на льготной должности перед пенсией;
  • Среднемесячный доход семьи на одного человека за последние 6 месяцев не превышает 4 240 грн.

Льгота действует 12 месяцев с месяца обращения до конца года. Не распространяется на семью льготника.

Документы для получения льготы:

  • Заявление о предоставлении льгот;
  • Документы, подтверждающие проживание в сельской местности;
  • Справка о праве на льготу от отдела образования, здравоохранения, культуры или от райгосадминистрации, базируясь на данных трудовой книжки.

Как оформить скидку

Чтобы подать заявление и документы в Пенсионный фонд, существуют несколько путей:

  • Посетить сервисные центры Пенсионного фонда Украины, представителей исполнительных органов местных советов или центры административных услуг лично;
  • Отправить документы по почте непосредственно в соответствующий орган Фонда;
  • Обратиться онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал Дія.
Автор: Дарія Подвишенна