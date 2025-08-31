Не все жены могут претендовать на пенсию мужа. Какие условия нужно выполнить и на какую сумму можно рассчитывать, читайте дальше.

Когда жена может получать пенсию мужа?

В Украине в 2025 году пенсия по потере кормильца предоставляется только тем женам, которые признаются нетрудоспособными и находились на содержании мужа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Читайте также Как вырастут стипендии в Украине с 1 сентября

Это возможно в нескольких случаях:

женщина имеет инвалидность;

находится в отпуске по уходу за ребенком;

достигла пенсионного возраста и не имеет другого источника дохода.

Обратите внимание! Обязательное условие, чтобы зарплата или пенсия мужа были основным источником существования для жены. Продолжительность брака значения не имеет, но он должен быть официально зарегистрированным, ведь гражданские отношения права на пенсию не дают.

Какой размер будет пенсии?

В таком случае жена может претендовать на часть пенсии мужа: одному нетрудоспособному члену семьи выплачивают 50% его пенсии, а если получателей несколько, то общая сумма делится между ними поровну.

Если муж был военнослужащим, жена получает от 30% до 70% его денежного обеспечения, но не менее двух прожиточных минимумов.

Что известно о пенсиях в Украине: коротко о главном