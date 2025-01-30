Часть пенсионеров может остаться без выплат: кто оказался в зоне риска

Некоторые украинцы могут остаться без законных пенсионных выплат. Кабимин до сих пор не принял нужные постановления, из-за чего часть пенсионеров рискует потерять свои выплаты.

Кто может остаться без пенсии

Как стало известно, без пенсии могут остаться те пенсионеры, которые переехали за границу, отметил эксперт по пенсионным вопросам издания Сергей Коробкин, передает 24 Канал. Они получили право на продолжение выплат пенсии, но при условии ежегодной идентификации до 31 декабря.

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Дело в том, что согласно украинскому законодательству, выплата пенсии таким лицам прекращается во время пребывания за пределами страны, если с соответствующим государством не заключен пенсионный договор. Однако этот пункт законодательства был изменен из-за того, что многие пенсионеры выехали за границу из-за войны.

Обратите внимание! Порядок выплат до сих пор не утвержден правительством, что может привести к остановке пенсий. Министерство социальной политики заявило, что постановление почти готово, но его еще не утвердили.