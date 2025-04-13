Некоторые украинцы могут получить 10 пенсий за раз

Некоторым украинским пенсионерам предусмотрена единовременная выплата, равная десяти месячным пенсиям. Впрочем, для этого нужно соответствовать определенным условиям.

Кто может получить единовременное пособие от государства

Некоторые пенсионеры имеют право на единовременную денежную помощь от Пенсионного фонда в сумме, что равна десяти ежемесячным выплатам. Об этом напомнили в пресс-службе Пенсионного фонда, передает 24 Канал.

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Право на единовременное пособие в размере десяти пенсий имеют педагоги и медицинские работники, которые:

не получали другой вид пенсии (например, за выслугу лет) до выхода на пенсию;

на момент достижения пенсионного возраста работали в государственных или коммунальных учреждениях на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет;

имеют страховой стаж на этих должностях не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

При этом, такая денежная помощь в размере десяти пенсий выплачивается при назначении пенсии по возрасту.

Обратите внимание! Это право закреплено в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".