Какой размер социальной пенсии в 2024 году

Украинцы, которые не успели приобрести нужное количество стажа, могут получить специальную помощь. Эта выплата имеет название "социальная пенсия".

Как определяется размер этой пенсии

Социальная пенсия определяется индивидуально. Она равна разнице между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним месячным доходом на одного человека в семье за последние шесть месяцев, сообщает Кабмин.

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Напомним! Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц с 1 января – 2 361 гривна.

При этом, максимальная сумма этой выплаты не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть, 3 028 гривен.

Такая пенсия назначается исключительно через личное обращение лица. То есть, гражданин должен посетить местный отдел социальной защиты населения с заявлением и пакетом документов.

Какой минимум стажа в 2024 году

Минимум стажа зависит возраста:

чтобы уйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь не менее 31 год стажа;

в 63 года – 21 год стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Обратите внимание! Минимумы для выхода на пенсию будут расти для 60 и 63 лет до 2028 года.