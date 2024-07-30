Ранний выход на пенсию: кто может уйти на пенсию в 55 лет

В Украине есть ряд профессий и условий, при которых пенсия по возрасту может быть назначена раньше определенных сроков, а именно в 55 лет. Однако для этого нужно соответствовать определенным требованиям, которые в 2024 году также претерпели изменения.

Кто может досрочно выйти на пенсию

В частности, право на досрочный выход на пенсию имеют лица, работавшие в условиях вредного и тяжелого производства, в соответствии со списком № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденного Кабинетом Министров Украины.

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Итак, таким лицам пенсия по возрасту на льготных условиях назначается по достижении 55 лет при следующих условиях:

для мужчин – при наличии страхового стажа не менее 30 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах;

– при наличии страхового стажа не менее 30 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах; для женщин – при наличии не менее 25 лет стажа, из них не менее 10 лет на указанных работах.