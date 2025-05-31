Не придется ждать до 60 лет: кто из украинцев имеет право на досрочную пенсию

В соответствии с законодательством Украины, пенсионный возраст составляет 60, 63 или 65 лет в зависимости от имеющегося страхового стажа. В то же время некоторые категории граждан имеют право выйти на пенсию досрочно.

У кого есть право на досрочную пенсию по возрасту Досрочная пенсия по возрасту это возможность для определенных категорий граждан выйти на пенсию раньше установленного законодательством возраста, сообщает 24 Канал. Читайте также Какие выплаты может получить жена погибшего военного Право на досрочную пенсию по возрасту в 2025 году имеют: женщины от 50 лет со стажем от 15 лет, которые воспитали пять и более детей до 6 лет или имеют детей с инвалидностью или тяжелыми болезнями;

мужчины от 55 лет со стажем от 20 лет при аналогичных условиях в отношении детей;

лица с инвалидностью I группы или инвалидностью с детства I группы: мужчины от 50 лет (стаж от 15 лет), женщины от 40 лет (стаж от 10 лет);

лица с низкорослостью: мужчины от 45 лет (стаж от 20 лет), женщины от 40 лет (стаж от 15 лет). Обратите внимание! Также закон предусматривает другие категории с правом на досрочную пенсию. Как оформить пенсию досрочно Заявление на назначение пенсии подают в Пенсионный фонд. К нему необходимо приложить следующие документы: Идентификационный код. Документы о стаже и месте проживания. Медицинские справки. Свидетельства о рождении детей, подтверждение их воспитания до 6 лет, документы об инвалидности. Заявление матери о согласии на пенсию отцу или подтверждение ее отсутствия (если речь идет о многодетном отце или ребенке с инвалидностью). Другие документы по требованию ПФУ. Важно! Рассмотрение заявления длится до 10 дней.