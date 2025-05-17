Не все будут ждать до 60: кому разрешили выйти на пенсию раньше

В Украине есть ситуации, когда люди могут выйти на пенсию раньше, еще до достижения общего пенсионного возраста. Кто имеет такое право и при каких условиях, читайте далее.

Кто имеет право выйти на пенсию раньше

Государственная служба занятости сообщает, что такое право имеют граждане, которых уволили по сокращению штата или из-за ликвидации предприятия, при условии, что до пенсионного возраста им осталось не более чем полтора года, и они имеют необходимый страховой стаж, передает 24 Канал.

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Такой досрочный выход на пенсию возможен согласно Закону Украины "О занятости населения". Однако для досрочного выхода на пенсию нужно соблюсти несколько условий:

Человек должен зарегистрироваться в центре занятости как безработный в течение 30 дней после увольнения. И в течение следующих семи дней ему не должны предложить подходящую работу.

Важно! Также служба занятости подчеркивает: кроме возраста, обязательно учитывается наличие достаточного страхового стажа: не меньшего, чем установлено для этого возраста.