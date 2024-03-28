Война, ЧАЭС и инвалидность: при каких обстоятельствах на пенсию можно уйти досрочно
28 марта 2024, 10:30Читати новину українською
Некоторые украинцы имеют право уйти на пенсию раньше своих сверстников и коллег. Это связано с определенными обстоятельствами в жизни этих людей.
Кто может уйти на пенсию досрочно
Лица, которые могут выйти на пенсию досрочно, определяются статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". К ним относятся:
Читайте также Нове підвищення: якими будуть пенсії з 1 квітня
- жены или мужья погибших военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, которые не вступили в повторный брак, а также родители таких лиц;
- участники ликвидации аварии на ЧАЭС;
- воины-интернационалисты, которые воевали в Афганистане;
- инвалиды I группы с нарушениями зрения, но не ранее чем за 10 лет для мужчин и за 15 лет для женщин до достижения пенсионного возраста;
- матери 5 или более детей, воспитавшие их до 8-летнего возраста, а также матери инвалидов с детства;
- военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, которые принимали участие в боевых действиях, а также те, кто получил инвалидность во время выполнения обязанностей службы;
- лица предпенсионного возраста трудовой договор с которыми был расторгнут в связи с выявленным несоответствием работника по состоянию здоровья;
- граждане, которые отработали не менее 15 календарных лет на Крайнем Севере или не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;
- люди, страдающие гипофизарным нанизмом (лилипуты) и другие.
Какие документы понадобятся
Чтобы оформить такую пенсию, надо написать соответствующее заявление и предоставить следующие документы:
- удостоверение личности;
- трудовая книжка или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы;
- ИНН;
- справка о доходах (за любые 60 календарных месяцев страхового стажа работы подряд до 1 июля 2000 года, независимо от перерывов, и за весь период такого стажа начиная с 1 июля 2000 года, а в случае, если законодательством предусмотрена необходимость подтверждения заработка по данным системы персонифицированного учета).
Дополнительно может понадобиться:
- справка о надбавках к пенсии;
- копия документов, удостоверяющих право на льготы;
- свидетельство о браке;
- справку из налоговой об отсутствии доходов;
- свидетельство о рождении ребенка.