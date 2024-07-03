Кто из семьи не сможет получить денежную помощь за погибшего военнослужащего
3 июля 2024, 15:14Читати новину українською
Семьям погибших на фронте защитников Украины предоставляется единовременная денежная помощь в размере не менее 15 миллионов гривен. Впрочем, право на эту выплату имеют не все.
При каких обстоятельствах выплату не предоставляют
Ограничения в предоставлении выплат за умерших военнослужащих касается нескольких категорий лиц.
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Семьи не получат выплат, если гибель или смерть их близкого человека является следствием:
- совершения правонарушения;
- действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- умышленного причинения вреда своему здоровью или самоубийства (за исключением случаев доведения до самоубийства, установленных судом).
Кто не имеет права на выплату
Денежную помощь могут не получить даже те родственники военнослужащих, которые определены законодательством.
В частности, выплату не получат:
- граждане России или Беларуси;
- лица, которые постоянно проживают на территориях этих стран;
- лица, осужденные за государственную измену, коллаборационизм или пособничество государству-агрессору.
Кроме того, выплаты не назначаются:
- лицу, которое убило или пыталось убить человека, также имеющего право на выплаты;
- лицу, которое совершило правонарушение против погибшего военнослужащего и чья вина доказана в суде;
- лицу, которое при жизни погибшего военнослужащего уклонялось от выполнения своей обязанности по его содержанию, что установлено решением суда (например, отец, который не платил алименты).