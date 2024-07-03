За яких обставин виплату не надають

Обмеження у наданні виплат за померлих військовослужбовців стосується кількох категорій осіб.

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Сім'ї не отримають виплат, якщо загибель або смерть їхньої близької людини є наслідком:

вчинення правопорушення;

дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

навмисного спричинення шкоди своєму здоров’ю або самогубства (за винятком випадків доведення до самогубства, встановлених судом).

Хто не має права на виплату

Грошову допомогу можуть не отримати навіть ті родичі військовослужбовців, які визначені законодавством.

Зокрема, виплату не отримають:

громадяни Росії або Білорусі;

особи, які постійно проживають на територіях цих країн;

особи, засуджені за державну зраду, колабораціонізм або пособництво державі-агресору.

Крім того, виплати не призначаються: