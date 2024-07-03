При каких обстоятельствах выплату не предоставляют

Ограничения в предоставлении выплат за умерших военнослужащих касается нескольких категорий лиц.

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Семьи не получат выплат, если гибель или смерть их близкого человека является следствием:

совершения правонарушения;

действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

умышленного причинения вреда своему здоровью или самоубийства (за исключением случаев доведения до самоубийства, установленных судом).

Кто не имеет права на выплату

Денежную помощь могут не получить даже те родственники военнослужащих, которые определены законодательством.

В частности, выплату не получат:

граждане России или Беларуси;

лица, которые постоянно проживают на территориях этих стран;

лица, осужденные за государственную измену, коллаборационизм или пособничество государству-агрессору.

Кроме того, выплаты не назначаются: