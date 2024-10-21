Кто не получит субсидию на отопительный сезон

Как известно, субсидии на коммунальные услуги получают граждане, которые не могут самостоятельно оплачивать платежки из-за низкого дохода. О том, кто таки не сможет получить субсидию на отопительный сезон, читайте дальше.

Кто не получит субсидию осенью

Этой осенью право на получение субсидии могут потерять определенные категории граждан, напомнили в ПФУ. В частности лица, которые имеют значительные доходы, а также те, кто не подтвердит свой доход или имеет чрезмерные активы.

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Кроме того, граждане, которые не являются резидентами или проживают на временно оккупированных территориях или за рубежом – также не будут иметь права на эту помощь.

При назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, которые зарегистрированы и/или задекларированы в жилом помещении. Если на день обращения за назначением субсидии кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, он должен быть исключен из состава домохозяйства, и тогда его доходы не будут учитываться,

– говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Преградой для получения субсидии также может стать задолженность за коммунальные услуги, если ее сумма превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.