Кто не получит индексацию пенсии в марте

В 2025 году в Украине состоится индексация пенсий, однако не все пенсионеры смогут получить повышение. Некоторые категории граждан останутся без перерасчета.

Кто не получит повышение

Индексация призвана осовременить пенсии, поэтому недавние пенсионеры могут не получить перерасчет выплат, передает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Кроме того, некоторые пенсионеры могут не заметить изменений из-за особенностей начисления. Повышение касается только основной части пенсии, рассчитываемой по формуле, без учета дополнительных доплат и надбавок.

Почему не все пенсионеры почувствуют реальное увеличение выплат Если пенсия составляет 1 230 гривен, а с доплатами – 2 361 гривну, то после индексации на 10% основная сумма увеличится до 1 353 гривен. Однако доплата уменьшится, и общая сумма пенсии останется 2 361 гривна.

Мартовская индексация пенсий: кратко