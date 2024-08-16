В сентябре без пенсии: кто может остаться без выплат уже в скором времени

16 августа 2024, 14:58
Читати новину українською
Автор: Екатерина Добровольская

В сентябре некоторые пенсионеры могут столкнуться с тем, что не получат пенсионные выплаты. Для того, чтобы знать из-за чего могут прекратить выплачивать деньги, читайте дальше.

Из-за чего может не поступать пенсия

В сентябре остаться без выплаты могут те пенсионеры, которые не проинформировали Пенсионный фонд о каких-либо изменениях в своей жизни. Согласно законодательству, пенсионеры обязаны информировать об этом ПФУ в течение 10 дней. Сделать это можно через электронную почту или лично, посетив отделение фонда.

Читайте также: Могут ли в Украине мобилизовать пенсионеров и при каких условиях

В частности, это касается таких случаев:

  • выезд на ПМЖ за границу;
  • обновление документов (изменение паспорта);
  • изменение данных, важных для начисления пенсии, например фамилии;
  • трудоустройство;
  • увольнение;
  • изменение места регистрации;
  • изменение или прекращение действия определенного статуса.

Что грозит нарушителям

Лица, которые незаконно получили завышенные выплаты, должны будут вернуть избыточные средства. Пенсионеры могут добровольно вернуть переплату, но в случае отказа им могут быть применены принудительные меры. Пенсионный фонд имеет право отчислять до 20% от ежемесячных выплат пенсионера для покрытия финансовых убытков.