Из-за чего может не поступать пенсия

В сентябре остаться без выплаты могут те пенсионеры, которые не проинформировали Пенсионный фонд о каких-либо изменениях в своей жизни. Согласно законодательству, пенсионеры обязаны информировать об этом ПФУ в течение 10 дней. Сделать это можно через электронную почту или лично, посетив отделение фонда.

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В частности, это касается таких случаев:

выезд на ПМЖ за границу;

обновление документов (изменение паспорта);

изменение данных, важных для начисления пенсии, например фамилии;

трудоустройство;

увольнение;

изменение места регистрации;

изменение или прекращение действия определенного статуса.