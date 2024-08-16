Из-за чего может не поступать пенсия
В сентябре остаться без выплаты могут те пенсионеры, которые не проинформировали Пенсионный фонд о каких-либо изменениях в своей жизни. Согласно законодательству, пенсионеры обязаны информировать об этом ПФУ в течение 10 дней. Сделать это можно через электронную почту или лично, посетив отделение фонда.
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В частности, это касается таких случаев:
- выезд на ПМЖ за границу;
- обновление документов (изменение паспорта);
- изменение данных, важных для начисления пенсии, например фамилии;
- трудоустройство;
- увольнение;
- изменение места регистрации;
- изменение или прекращение действия определенного статуса.