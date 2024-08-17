Через що може не надходити пенсія

У вересні залишитись без виплати можуть ті пенсіонери, які не проінформували Пенсійний фонд про будь-які зміни у своєму житті. Згідно з законодавством, пенсіонери зобов'язані інформувати про це ПФУ протягом 10 днів. Зробити це можна через електронну пошту або особисто, відвідавши відділення фонду.

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Зокрема, це стосується таких випадків:

  • виїзд на ПМП за кордон;
  • оновлення документів (зміну паспорта);
  • зміну даних, важливих для нарахування пенсії, наприклад прізвища;
  • працевлаштування;
  • звільнення;
  • зміну місця реєстрації;
  • зміну чи припинення дії певного статусу.

Що загрожує порушникам

Особи, які незаконно отримали завищені виплати, повинні будуть повернути надлишкові кошти. Пенсіонери можуть добровільно повернути переплату, але в разі відмови їм можуть бути застосовані примусові заходи. Пенсійний фонд має право відраховувати до 20% від щомісячних виплат пенсіонера для покриття фінансових збитків.