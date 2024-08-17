Через що може не надходити пенсія

У вересні залишитись без виплати можуть ті пенсіонери, які не проінформували Пенсійний фонд про будь-які зміни у своєму житті. Згідно з законодавством, пенсіонери зобов'язані інформувати про це ПФУ протягом 10 днів. Зробити це можна через електронну пошту або особисто, відвідавши відділення фонду.

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Зокрема, це стосується таких випадків:

виїзд на ПМП за кордон;

оновлення документів (зміну паспорта);

зміну даних, важливих для нарахування пенсії, наприклад прізвища;

працевлаштування;

звільнення;

зміну місця реєстрації;

зміну чи припинення дії певного статусу.