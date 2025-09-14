В Польше изменили правила начисления государственной помощи. Часть украинцев больше не сможет получать популярную выплату 800+.

Кто не сможет получать выплаты в Польше?

В Польше изменили правила начисления выплат по программе "800+" для украинцев. Если раньше деньги получали все родители несовершеннолетних детей с номером PESEL, то теперь перечень требований значительно жестче, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание РАР.

Выплаты не будут начисляться, если:

ребенок не посещает польскую школу или садик;

родители не имеют номера PESEL;

взрослые члены семьи не официально трудоустроены или их зарплата ниже 50% минимальной (менее 2 333 злотых брутто в 2025 году);

семья находится за пределами Польши длительное время, что подтверждается реестрами Пограничной службы.

Обратите внимание! ZUS будет проверять трудоустройство ежемесячно, поэтому если в конкретном месяце украинец не был экономически активным, помощь приостановят.

Планируют ли украинцы возвращаться домой из Польши?

Украинцы стали важной частью польской экономики и, по оценкам экспертов, не спешат возвращаться домой даже в случае завершения войн

Экономический эффект от миграции украинцев в Польше ощутимый: ожидается рост ВВП на 3% в 2025 году, еще 3% в 2026 году и 3,1% в 2027 году. Стоит отметить, что в Польше живут не только беженцы, но и значительная часть украинцев, которые эмигрировали еще до полномасштабной войны.

Что известно о соцвыплатах украинским беженцам за рубежом: коротко о главном