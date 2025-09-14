Хто не зможе отримувати виплати у Польщі?

У Польщі змінили правила нарахування виплат за програмою "800+" для українців. Якщо раніше гроші отримували всі батьки неповнолітніх дітей із номером PESEL, то тепер перелік вимог значно жорсткіший, повідомляє 24 Канал із посиланням на видання РАР.

Виплати не нараховуватимуться, якщо:

дитина не відвідує польську школу чи садочок;

батьки не мають номера PESEL;

дорослі члени родини не офіційно працевлаштовані або їхня зарплата нижча за 50% мінімальної (менш як 2 333 злотих брутто у 2025 році);

сім’я перебуває за межами Польщі тривалий час, що підтверджується реєстрами Прикордонної служби.

Зверніть увагу! ZUS перевірятиме працевлаштування щомісяця, тому якщо у конкретному місяці українець не був економічно активним, допомогу призупинять.

Чи планують українці повертатися додому з Польщі?

Українці стали важливою частиною польської економіки та, за оцінками експертів, не поспішають повертатися додому навіть у разі завершення війн

Економічний ефект від міграції українців у Польщі відчутний: очікується зростання ВВП на 3% у 2025 році, ще 3% у 2026 році та 3,1% у 2027 році. Варто зазначити, що у Польщі мешкають не лише біженці, а й значна частина українців, які емігрували ще до повномасштабної війни.

