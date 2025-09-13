Скільки платять українським біженцям в Європі?

Попри єдину директиву ЄС про тимчасовий захист, умови підтримки для українських біженців у різних країнах значно відрізняються. Десь держава надає лише символічні виплати, а десь повний соціальний пакет із компенсаціями на житло, розповідає 24 Канал.

Німеччина

Українці у Німеччині отримують такі ж виплати, як і місцеві безробітні. Для одинаків допомога становить 563 євро на місяць плюс оплата оренди житла (у межах встановлених норм) та повне медичне страхування.

Також з першого дня біженці мають право працювати, відвідувати мовні курси та курси підвищення кваліфікації. Водночас у країні точаться дискусії: прем’єр Баварії Маркус Зедер пропонує знизити виплати українцям до рівня 353 – 441 євро.

Польща

Тривалих регулярних виплат у Польщі немає. Раніше діяла разова допомога (70 євро на дорослого), але її скасували. Натомість українці мають право на безкоштовну медичну допомогу, доступ до освіти та роботу.

Окремо виплачуються дитячі допомоги: близько 190 євро на першу дитину і менше на наступних. Для дітей з інвалідністю чи особливими потребами передбачені підвищені суми.

Угорщина

З 2024 року країна обмежила коло осіб, які можуть отримати тимчасовий захист. Вихідці із західних областей України визнані такими, що проживають у "безпечному регіоні", тож їм відмовляють у безкоштовному житлі.

Виплати для тих, хто має статус, мінімальні: близько 55 євро на дорослого та 34 євро на дитину на місяць.

Бельгія

Найщедріша країна ЄС щодо українців це Бельгія. Щомісячна допомога тут становить близько 1 300 євро на дорослого, і ця сума регулярно індексується.

Біженці прирівняні до безробітних громадян, мають повне медичне страхування, право на проживання у державних притулках та додаткові субсидії (наприклад, на меблі чи окуляри).

Швеція

У Швеції виплати проводяться у щоденному форматі. Для дорослого без доходу це близько 180 – 190 євро на місяць, для дитини – близько 140 євро. Додатково держава може компенсувати витрати на дитячий візок чи зимовий одяг.

Зверніть увагу! Медичне забезпечення обмежене у Швеції, тому безкоштовною є лише невідкладна допомога.

Велика Британія

Біженці з України отримують підтримку через програму Homes for Ukraine: господарям, які надають житло, держава платить 400 євро на місяць.

Водночас пенсіонери там отримують близько 230 євро на тиждень. Також надається разова допомога біженцям у розмірі близько 230 євро одразу після прибуття.

