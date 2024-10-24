Кто не сможет оформить себе субсидию

Лица, которые не могут самостоятельно оплатить собственные счета за коммуналку, могут получить субсидию от государства. Однако есть те, кому даже не стоит начинать собирать документы.

Кто не получит субсидию

Субсидию назначают лицам, которые не могут самостоятельно платить по ЖКУ. За помощью может обратиться:

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один человек из тех, кто зарегистрирован в жилом помещении;

человек, который арендует жилье на основании договора аренды;

внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении, даже без заключения договора аренды;

представитель недееспособного лица или несовершеннолетнего ребенка.

индивидуальный застройщик, если дом не принят в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги уже начисляется.

Однако, если лицо имеет долг по коммуналке более 680 гривен, выплаты ему не назначат. Для этого надо погасить долг или оформить договор о реструктуризации.

Как заключить договор

Такой договор можно заключить на:

отопление и горячую воду;

централизованное водоснабжение и канализацию;

управление домами и придомовыми территориями;

вывоз бытовых отходов.

Для этого надо обратиться к поставщику услуг, подать заявку и следующие документы: