Счет за поверку газового счетчика: придется ли пенсионерам платить

В последнее время в почтовых ящиках украинцев стали появляться неожиданные квитанции, связанные с обслуживанием приборов учета природного газа. Такое требование сильно пугает потребителей, ведь правила финансирования этой процедуры содержат немало скрытых нюансов.

Кто должен оплачивать поверку счетчика

На самом деле за плановую поверку бытовых газовых счетчиков потребители не платят ни копейки, ведь эти расходы полностью берет на себя оператор газораспределительной системы. Это правило распространяется на всех бытовых потребителей, включая пенсионеров, поэтому никаких дополнительных льгот оформлять не нужно.

Оператор ГРМ обязан за свой счет обеспечить демонтаж, транспортировку и установку прибора после проверки, что напоминает Госпродпотребслужба.

Почему тогда приходят уведомления об оплате

Само по себе получение уведомления о необходимости поверки вовсе не означает, что человеку придется раскошеливаться. Компания просто информирует о своевременной организации периодического контроля.

Однако, если вы получили реальный счет, скорее всего, речь идет о дополнительных услугах или другой процедуре. Поэтому прежде чем расставаться с деньгами, внимательно проверьте акт выполненных работ.

В каких случаях придется достать деньги из кошелька

Процедура становится платной тогда, когда потребитель сам инициирует внеочередную поверку, а специалисты не обнаруживают никаких неисправностей по вине оператора. Также серьезные финансовые последствия наступит, если экспертиза выявит следы вмешательства в работу прибора или его умышленное повреждение.

Важно! В таких ситуациях не стоит автоматически оплачивать квитанцию – сначала выясните основания для начисления средств.

Межповерочный интервал напрямую зависит от класса точности вашего счетчика. Для наиболее распространенных бытовых приборов класса 1,0 этот срок составляет два года, а для класса 1,5 – восемь лет.

Главная обязанность потребителя в этом процессе – просто предоставить специалистам беспрепятственный доступ к оборудованию.

Нужно ли платить за техническое обслуживание

Стоит помнить, что поверка счетчика – это не единственная статья расходов, связанная с голубым топливом. Как как уже сообщалось ранее, украинцев обязывают регулярно проводить техническое обслуживание газовых плит, колонок и котлов, что может стоить от 435 до 2000 гривен в зависимости от количества приборов.

В то же время государство защищает наиболее уязвимые категории населения: например, лица с инвалидностью вследствие войны имеют право на стопроцентную скидку на оплату коммунальных услуг в пределах социальных нормативов. А вот общие правила поверки счетчиков воды, газа и света четко регулируются постановлением Кабмина № 440, которая возобновила эти проверки после отмены моратория.