Хто має платити за повірку лічильника

Насправді за планову повірку побутових газових лічильників споживачі не платять жодної копійки, адже ці витрати повністю бере на себе оператор газорозподільної системи. Це правило поширюється на всіх побутових споживачів, включаючи пенсіонерів, тому жодних додаткових пільг оформлювати не потрібно.

Оператор ГРМ зобов'язаний власним коштом забезпечити демонтаж, транспортування та встановлення приладу після перевірки, про що нагадує Держпродспоживслужба.

Чому тоді надходять повідомлення про оплату

Отримання самого повідомлення про необхідність повірки зовсім не означає, що людині доведеться відкривати гаманець. Компанія просто інформує про своєчасну організацію періодичного контролю.

Проте, якщо ви отримали реальний рахунок, найімовірніше, йдеться про додаткові послуги або іншу процедуру. Тому перед тим, як віддавати кревні, уважно перевірте акт виконаних робіт.

У яких випадках з гаманця доведеться дістати гроші

Платною процедура стає тоді, коли споживач сам ініціює позачергову повірку, а фахівці не знаходять жодних несправностей з вини оператора. Також серйозні фінансові наслідки настануть, якщо експертиза виявить сліди втручання в роботу приладу або його навмисне пошкодження.

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Важливо! У таких ситуаціях автоматично оплачувати квитанцію не варто – спочатку з'ясуйте підстави нарахування коштів.

Міжповірочний інтервал безпосередньо залежить від класу точності вашого лічильника. Для найпоширеніших побутових приладів класу 1,0 цей термін становить два роки, а для класу 1,5 – вісім років.

Головний обов'язок споживача у цьому процесі – просто надати фахівцям безперешкодний доступ до обладнання.

Чи треба платити за технічне обслуговування

Варто пам'ятати, що повірка лічильника – це не єдина стаття витрат, пов'язана з блакитним паливом. Як вже повідомлялося раніше, українців зобов'язують регулярно проводити технічне обслуговування газових плит, колонок та котлів, що може коштувати від 435 до 2000 гривень залежно від кількості приладів.

Водночас держава захищає найбільш вразливі категорії: наприклад, особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на стовідсоткову знижку на оплату комуналки в межах соціальних нормативів. А от загальні правила повірки лічильників води, газу та світла чітко регулюються постановою Кабміну №440, яка відновила ці перевірки після скасування мораторію.