Хто саме може забути про оплату квитанцій

Українці, які отримали інвалідність внаслідок війни I, II та III груп, мають законне право на стовідсоткову знижку на всі послуги ЖКГ. При цьому рівень щомісячного доходу родини не має жодного значення, адже пільга надається незалежно від статків, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Держава бере на себе оплату базових потреб родини. Зокрема, повністю компенсуються витрати на газ та його розподіл, електроенергію, опалення, постачання гарячої й холодної води, а також вивезення сміття та управління багатоквартирним будинком.

Зауважте! Якщо ж ви мешкаєте у будинку без централізованого опалення, передбачена знижка на скраплений газ у балонах або на придбання твердого та рідкого пічного палива.

Які існують ліміти та як оформити допомогу

Важливо розуміти, що стовідсоткова знижка діє виключно в межах встановлених соціальних нормативів. Наприклад, для опалення держава покриває 21 квадратний метр на самого пільговика та додатково 10,5 квадратного метра на його сім'ю.

Важливо! Усе, що ви спалите понад ці ліміти, доведеться оплачувати з власного гаманця.

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Щоб гроші почали працювати на вас, необхідно звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду або подати документи онлайн через їхній вебпортал. Головна вимога – ваші дані мають бути офіційно внесені до державного реєстру пільговиків.

Зверніть увагу! Громадяни з інвалідністю, яка не пов'язана з бойовими діями, можуть оформити звичайну житлову субсидію.

Які рішення щодо тарифів та пільг ухвалювалися раніше

Нагадаємо, що уряд вже зафіксував ціну на електроенергію для побутових споживачів на рівні 4,32 гривні за кіловат щонайменше до кінця поточного опалювального сезону. Водночас для пенсіонерів діють інші механізми економії.

Як вже повідомлялося, люди поважного віку не мають окремої пільги на доставку газу, проте можуть офіційно відрізати трубу, щоб зупинити нарахування боргів, або ж оформити класичну житлову субсидію через застосунок "Дія".