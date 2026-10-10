Поверка счетчиков в Украине: кто на самом деле оплачивает эту процедуру

Украинцам необходимо следить за сроками поверки бытовых счетчиков. Но оплачивать эту процедуру самостоятельно нужно не во всех случаях: для газа и электроэнергии расходы возлагаются на соответствующих поставщиков или операторов сетей, тогда как с водомерами все зависит от вида учета и условий договора.

Кто оплачивает поверку счетчиков

Для бытовых счетчиков газа и электроэнергии периодическую поверку, а также демонтаж, транспортировку, монтаж и связанные с процедурой работы оплачивает субъект хозяйствования, предоставляющий соответствующую услугу. Расходы учитываются в тарифах на газо- и электроснабжение.

Порядок проведения поверки определяет постановление Кабмина № 440. Оно отменило действие предыдущего моратория и установило сроки, в которые приборы должны сдаваться на поверку после завершения отопительного сезона для соответствующих территорий.

В отношении водомеров правила отличаются. Если речь идет о приборе, обеспечивающем индивидуальный учет воды в квартире, поверка и связанные с ней работы оплачиваются владельцем узла учета, если договором не предусмотрено иное. Для коммерческого учета воды порядок финансирования зависит от вида договора и организации учета в доме.

Как часто нужно проводить поверку счетчиков

Единого срока для всех приборов нет. Для квартирных счетчиков воды межповерочный интервал составляет 4 года. Для газовых приборов класса точности 1,0 – 2 года, а класса 1,5 – 8 лет. Для электросчетчиков срок зависит от типа и класса точности конкретного прибора.

Точную дату следующей поверки можно найти в паспорте счетчика или, в зависимости от услуги, в личном кабинете потребителя.

Что будет, если проигнорировать поверку

Если счетчик не пройдет обязательную поверку в установленные сроки, его показания могут перестать использоваться для расчетов. В таком случае объем потребленной услуги будет определяться по правилах, предусмотренных законодательством и соответствующими кодексами.

Поэтому перед проведением поверки стоит проверить, кто именно отвечает за прибор, какой у вас договор с поставщиком и входит ли эта процедура в уже оплаченные услуги.

Поверку законодательно регулируемых счетчиков должны проводить уполномоченные организации.

К слову, правительство приняло решение не повышать стоимость электроэнергии для бытовых потребителей с 1 ноября 2026 года. Цена 4,32 гривны за киловатт-час будет действовать до конца отопительного сезона, то есть до 31 марта 2027 года.