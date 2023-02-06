Каким работникам в Украине платят более 50 тысяч

В каждой отрасли предпринимательской деятельности в Украине есть вакансии с заработной платой более 50 и даже 100 тысяч гривен. На некоторых из высокооплачиваемых позиций предлагают современные профессии, появившиеся не больше десяти лет назад.

Без сомнения, наиболее оплачиваемой профессией является разработка программного обеспечения. Также высокую зарплату предлагают в сфере продаж, международных перевозок, логистики и на руководящих должностях. Высокую заработную плату можно получать и в сфере обслуживания.

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ТОП высокооплачиваемых профессий

Согласно информации сайта Work.ua, во всех 28 категориях предложений работы есть вакансии с зарплатой более 50 000 гривен. ТОП позиций по зарплате выглядит так:

Высокооплачиваемые позиции в сфере обслуживания

Домработники, уборщики и няни в Украине могут получать хороший заработок. На платформе Work.ua сейчас около 90 вакансий в этой сфере с зарплатой более 50 тысяч гривен. самые высокооплачиваемые из них:

На позиции няни с проживанием предлагают 84 тысячи гривен заработка. График работы предполагает 2 месяца непрерывной работы, а затем 2 месяца отдыха.

Повар в подразделении ВСУ может получать зарплату до 113 тысяч гривен. На эту позицию рассматривают исключительно мужчин, а работа предусматривает официальную мобилизацию в ряды ВСУ.

Продавец-консультант в магазин мужской одежды. На этой позиции, по информации в вакансии, можно зарабатывать до 90 тысяч гривен.

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