Каким работникам в Украине платят более 50 тысяч
В каждой отрасли предпринимательской деятельности в Украине есть вакансии с заработной платой более 50 и даже 100 тысяч гривен. На некоторых из высокооплачиваемых позиций предлагают современные профессии, появившиеся не больше десяти лет назад.
Без сомнения, наиболее оплачиваемой профессией является разработка программного обеспечения. Также высокую зарплату предлагают в сфере продаж, международных перевозок, логистики и на руководящих должностях. Высокую заработную плату можно получать и в сфере обслуживания.
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ТОП высокооплачиваемых профессий
Согласно информации сайта Work.ua, во всех 28 категориях предложений работы есть вакансии с зарплатой более 50 000 гривен. ТОП позиций по зарплате выглядит так:
- Директор по закупкам зерновых и масличных культур к Green Logistics. На этой позиции предлагается до 500 тысяч зарплаты. Для выполнения обязанностей требуется предыдущий опыт.
- Media buyer к Level99. Профессия медиа баера предполагает запуск рекламных компаний на разных платформах, в первую очередь онлайн-площадках. На этой позиции предлагается 287 000 прибыли.
- Разработка программного обеспечения на языке Golang. На наиболее высокооплачиваемой позиции на Work.ua предлагается до 326 тысяч заработка.
- Руководитель по развитию партнерств в онлайн-казино. Заработная плата может достигнуть 350 тысяч гривен.
- Менеджер по продажам к строительной компании. На этой позиции предлагают до 200 тысяч зарплат.
Высокооплачиваемые позиции в сфере обслуживания
Домработники, уборщики и няни в Украине могут получать хороший заработок. На платформе Work.ua сейчас около 90 вакансий в этой сфере с зарплатой более 50 тысяч гривен. самые высокооплачиваемые из них:
- На позиции няни с проживанием предлагают 84 тысячи гривен заработка. График работы предполагает 2 месяца непрерывной работы, а затем 2 месяца отдыха.
- Повар в подразделении ВСУ может получать зарплату до 113 тысяч гривен. На эту позицию рассматривают исключительно мужчин, а работа предусматривает официальную мобилизацию в ряды ВСУ.
- Продавец-консультант в магазин мужской одежды. На этой позиции, по информации в вакансии, можно зарабатывать до 90 тысяч гривен.
Работа для украинцев за границей
- Украинским беженцам можно найти работу в Европе. Раньше мы писали, какие вакансии доступны в Чехии, Румынии и Нидерландах.
- Для того, чтобы найти работу в Польше, можно воспользоваться лайфхаками.
- В Чехии работодатели активно ищут иностранных работников, и зачастую вакантные позиции занимают украинцы. Самые популярные позиции охватывает как производство, так и социальную сферу и сферу обслуживания.