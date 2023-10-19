Выплаты более 10 тысяч гривен: сколько украинских пенсионеров получают такие деньги
19 октября 2023, 23:52Читати новину українською
Источник:Пенсионный фонд Украины
Обычно размер пенсии не слишком высок. Впрочем, некоторая часть пенсионеров получают выплаты, значительно выше среднего показателя.
Сколько пенсионеров получают выплаты более 10 тысяч гривен
Сейчас пенсию более чем в 10 тысяч гривен получают более миллиона украинских граждан. Это 10,7% от общего количества пенсионеров.
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Средняя пенсия в Украине составляет 5350 гривен. С начала года этот показатель вырос на 15,7%.
Общая картина выплат для пенсионеров в Украине выглядит следующим образом:
- 63 862 граждан – до 2 тысяч гривен;
- 3,83 миллиона граждан – 2 – 3 тысячи гривен;
- 2,23 миллиона граждан – 3 – 4 тысячи гривен;
- 1,57 миллиона граждан – 4 – 5 тысяч гривен;
- 2,44 миллиона граждан – 5 – 10 тысяч гривен;
- 1,12 миллиона граждан – более 10 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что в бюджете на 2024 год предусмотрен рост социальных выплат.