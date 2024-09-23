Какую прибавку получат пенсионеры старше 70 лет в октябре

В октябре часть пенсионеров почувствует рост пенсии. На это повлияет начисление специальной надбавки по возрасту.

Какой размер надбавки по возрасту сейчас

Надбавку по возрасту могут получить пенсионеры старше 70 лет. Условием для ее начисления является то, что общая ежемесячная пенсионная выплата гражданина меньше чем 10 340,35 гривны, сообщает ПФУ.

Читайте также Кто из граждан может получить увеличенную пенсию благодаря смешанному стажу

Обратите внимание! Под общей выплатой имеется в виду общая сумма пенсии и всех надбавок.

Сейчас надбавка по возрасту такова:

для лиц от 70 до 74 лет включительно доплата составляет 300 гривен;

граждане от 75 до 79 лет включительно получают надбавку 456 гривен;

лица старше 80 лет имеют доплату уже 570 гривен.

Надбавка по возрасту добавляется к основному размеру пенсии автоматически. То есть, обращаться в ПФУ для этого не нужно. Доплата начисляется и растет в месяц, когда пенсионер достигает новой возрастной границы.