Пенсия за выслугу лет: кто может выйти на пенсию раньше

Украинские пенсионеры могут выйти на пенсию раньше, если их специальность подпадает под закон о выслуге лет. Имея достаточный страховой стаж, они вправе уйти на заслуженный отдых даже в 45 лет.

Кто может выйти на пенсию раньше

Украинцы могут выйти на пенсию досрочно, если это предусмотрено их деятельностью. То есть если ваша специальность очень опасна для здоровья и внесена в утвержденный государством список, вы можете пойти на заслуженный отдых раньше.

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Для досрочного ухода на пенсию важным условием является наличие определенного правительством объема страхового стажа.

Какие пенсии в Украине сейчас

На досрочный уход на пенсию также имеют право работники образования и здравоохранения. Независимо от возраста, они могут в любой момент выйти на пенсию, имея достаточное количество страхового стажа 26 лет и 6 месяцев.

В этом году индексация выплат для пенсионеров проходила в марте. Тогда минимальная сумма выплат для некоторых выросла с 2 100 гривен до 2 520 гривен. В июле 2023 г. также произошло повышение пенсий для определенных категорий населения.

Согласно статистике ПФУ украинские пенсионеры по состоянию на данный момент получают следующие выплаты:

1 227,8 гривны – 0,6%;

от 2 001 до 3 000 гривен – 29,5%;

от 3 001 до 4 000 гривен – 21,3%;

от 4 001 до 5 000 гривен – 15%;

от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%;

более 10 000 гривен – 10,4%.

Большинство пенсионеров продолжают работать из-за недостаточного количества средств.

Минимальная сумма пенсии для неработающих пенсионеров – 2 100 гривен, работающих – 2 093 гривны.