Кто считается одиноким пенсионером и какие выплаты для них предусмотрены

Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в помощи, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии в размере 944 гривен. Доплата составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, в 2024 году – 2361 гривну.

Кто считается одиноким пенсионером

Доплата предоставляется одиноким пенсионерам, если они подпадают под определенные в законодательстве критерии, сообщает 24 Канал.

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Для того, чтобы получить эту надбавку, граждане должны соответствовать следующим требованиям:

достичь 80 лет и более;

проживать самостоятельно;

нуждаться в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;

получать пенсию по возрасту.

Если пенсионер получает пенсию по инвалидности, он не будет иметь права на доплату.

Важно! Потребность в постороннем уходе должна быть подтверждена заключениями врачей и документально оформлена.

Как оформить надбавку

Для оформления доплаты одиноким пенсионерам необходимо подать заявление в органы социальной защиты или Пенсионный фонд. К заявлению следует приложить следующие документы:

заключение врачебно-консультативной комиссии, подтверждающее потребность в постоянном постороннем уходе;

паспорт;

идентификационный код.

Обратите внимание! Эти требования регулируются в соответствии с Законом Украины №646-IX от 02.06.2020 года.