Кто считается одиноким пенсионером и какие выплаты для них предусмотрены
Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в помощи, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии в размере 944 гривен. Доплата составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, в 2024 году – 2361 гривну.
Кто считается одиноким пенсионером
Доплата предоставляется одиноким пенсионерам, если они подпадают под определенные в законодательстве критерии, сообщает 24 Канал.
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Для того, чтобы получить эту надбавку, граждане должны соответствовать следующим требованиям:
- достичь 80 лет и более;
- проживать самостоятельно;
- нуждаться в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;
- получать пенсию по возрасту.
Если пенсионер получает пенсию по инвалидности, он не будет иметь права на доплату.
Важно! Потребность в постороннем уходе должна быть подтверждена заключениями врачей и документально оформлена.
Как оформить надбавку
Для оформления доплаты одиноким пенсионерам необходимо подать заявление в органы социальной защиты или Пенсионный фонд. К заявлению следует приложить следующие документы:
- заключение врачебно-консультативной комиссии, подтверждающее потребность в постоянном постороннем уходе;
- паспорт;
- идентификационный код.
Обратите внимание! Эти требования регулируются в соответствии с Законом Украины №646-IX от 02.06.2020 года.