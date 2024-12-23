Льготные тарифы на электроэнергию: кому из украинцев они будут доступны
23 декабря 2024, 14:40Читати новину українською
Часть украинцев будет иметь право на льготный тариф на электроэнергию. Речь идет именно о бытовых потребителях.
Для кого изменится тариф на электроэнергию
Для определенных потребителей будет действовать льготный фиксированный тариф, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тараса Мельничука.
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Предусмотрено установление при определенных условиях льготных фиксированных цен на электрическую энергию для бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом.
Мельничук отмечает, что льготные цены будут установлены также при следующих условиях:
- если в доме отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения;
- или же если в доме нет систем автономного теплоснабжения, которые функционируют благодаря любым видам энергоносителей, за исключением электроэнергии.