Получится не у всех: кто не сможет уйти на пенсию в 2025 году

Часть пенсионеров не сможет уйти на пенсию в 2025. Это связано с тем, что они не имеют достаточного количества стажа для своего возраста.

Какое количество стажа нужно для выхода на пенсию в 2025 году

В 2025 году количество необходимого стажа для выхода на пенсию в 60 и 63 года возрастет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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На пенсию в 2025 году смогут уйти пенсионеры, которые:

в 60 лет приобрели не менее 32 лет стажа;

в 63 года – минимум 22 года стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Как будут меняться условия выхода на пенсию

До 2028 года минимально необходимое количество стажа для выхода на пенсию в 60 и 63 года будет расти ежегодно. Минимум для 65 лет будет оставаться неизменным.

Чтобы уйти на пенсию в 60 лет нужно будет иметь уже:

в 2026 году – не менее 33 лет стажа;

в 2027 году – 34 года стажа;

в 2028 году – 35 лет стажа.

Для 63 лет минимумы станут такие: