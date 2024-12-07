Получится не у всех: кто не сможет уйти на пенсию в 2025 году
7 декабря 2024, 12:18Читати новину українською
Часть пенсионеров не сможет уйти на пенсию в 2025. Это связано с тем, что они не имеют достаточного количества стажа для своего возраста.
Какое количество стажа нужно для выхода на пенсию в 2025 году
В 2025 году количество необходимого стажа для выхода на пенсию в 60 и 63 года возрастет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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На пенсию в 2025 году смогут уйти пенсионеры, которые:
- в 60 лет приобрели не менее 32 лет стажа;
- в 63 года – минимум 22 года стажа;
- в 65 лет – 15 лет стажа.
Как будут меняться условия выхода на пенсию
До 2028 года минимально необходимое количество стажа для выхода на пенсию в 60 и 63 года будет расти ежегодно. Минимум для 65 лет будет оставаться неизменным.
Чтобы уйти на пенсию в 60 лет нужно будет иметь уже:
- в 2026 году – не менее 33 лет стажа;
- в 2027 году – 34 года стажа;
- в 2028 году – 35 лет стажа.
Для 63 лет минимумы станут такие:
- в 2026 году нужно будет приобрести минимум 23 года стажа;
- в 2027 году – 24 года стажа;
- в 2028 году – 25 лет стажа.