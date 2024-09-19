В ПФУ объяснили зачем пенсионерам выходить на пенсию позже

Пенсионеры могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Для каждого возраста установлена своя норма стажа, который нужно приобрести.

Кто может уйти на пенсию в этом году

Чтобы уйти на пенсию в 60 лет, этом году нужно приобрести не менее 31 года стажа. Для выхода на заслуженный отдых в 63 года, необходимо иметь минимум 21 год стажа.

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Для 65 лет минимум составляет 15 лет. Со временем эти значения будут расти.

Напомним! Показатель минимального количества стажа будет расти для 60 и 63 лет до 2028 года.

Чем выгоден поздний выход на пенсию

Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" урегулировано, что пенсионеры могут получать увеличенную выплату, если пойдут на заслуженный отдых позже. При таких условиях основной размер пенсии возрастает на: