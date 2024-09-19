Хто може піти на пенсію цьогоріч

Аби піти на пенсію у 60 років, цьогоріч потрібно набути щонайменше 31 рік стажу. Для виходу на заслужений відпочинок у 63 роки, необхідно мати мінімум 21 рік стажу.

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Для 65 років мінімум складає 15 років. З часом ці значення зростатимуть.

Нагадаємо! Показник мінімальної кількості стажу зростатиме для 60 та 63 років до 2028 року.

Чим вигідний пізній вихід на пенсію

Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" врегульовано, що пенсіонери можуть отримувати збільшену виплату, якщо підуть на заслужений відпочинок пізніше. За таких умов основний розмір пенсії зростає на: