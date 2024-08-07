Какую валюту стоит купить за гривны для сохранения своих сбережений

7 августа 2024, 15:57
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Значительная часть украинцев осуществляет отложения в валюте. Однако нужно понимать, что стратегия складывать доллары "под подушку" может полностью уничтожить ваши сбережения.

Какую валюту лучше выбрать

Банкир Сергей Фурса в разговоре с 24 Каналом отметил, что сбережения нужно держать в разных валютах. Более того, он настаивает на правильном вложении этих средств.

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Сергей Фурса

Инвестиционный банкир

Главное – не в кэше. Главное, чтобы это не были деньги "под подушкой". Эти деньги должны во что-то быть вложены, чтобы приносить вам проценты.

Фурса утверждает, что место вложения средств напрямую зависит от выбранной вами валюты. Наилучшими направлениями банкир считает следующие:

  • если вы хотите сохранить отложения в гривне, стоит обратить внимание на ОВГЗ;
  • для сохранения средств в валюте, нужно выбирать государственные ценные бумаги, номинированные в долларах (они принесут 3 – 4% доходности).
Автор: Анастасія Зорик