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20 апреля, 18:26
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За сколько можно купить 100 злотых на Пасху

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Официальный курс НБУ по состоянию на 19 апреля: 1 злотый = 10,99 гривны.
  • 100 злотых на Пасху можно купить за 1 120 гривен в банке или за 1 090 гривен в обменнике.

Курс злотого демонстрирует уже который день рост, поэтому покупка валюты может оказаться хорошей инвестицией. Во сколько обойдутся 100 злотых на Пасху в этом году, читайте дальше.

Какой курс злотого к гривне в Пасху

По состоянию на 19 апреля, НБУ установил официальный курс, согласно которому 1 злотый равен 10,99 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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Какой курс злотого в банках и обменниках

По данным "Минфина", на Пасху 100 злотых можно купить за такие суммы:

  • нужно иметь около 1 120 гривен, чтобы приобрести 100 злотых в банке;
  • и около 1 090 гривен вам понадобится для приобретения 100 злотых в обменнике.

Сколько можно получить при обмене 100 злотых

  • при сдаче 100 злотых на Пасху в банке можно выручить примерно – 1 060 гривен;
  • а вот если сдавать 100 злотых в обменнике, то можно получить в среднем больше – 1 077 гривен.

Обратите внимание! Курс польской валюты может варьироваться, в зависимости от места обмена или покупки злотого.