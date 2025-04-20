20 апреля, 18:26
За сколько можно купить 100 злотых на Пасху
Основні тези
- Официальный курс НБУ по состоянию на 19 апреля: 1 злотый = 10,99 гривны.
- 100 злотых на Пасху можно купить за 1 120 гривен в банке или за 1 090 гривен в обменнике.
Курс злотого демонстрирует уже который день рост, поэтому покупка валюты может оказаться хорошей инвестицией. Во сколько обойдутся 100 злотых на Пасху в этом году, читайте дальше.
Какой курс злотого к гривне в Пасху
По состоянию на 19 апреля, НБУ установил официальный курс, согласно которому 1 злотый равен 10,99 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
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Какой курс злотого в банках и обменниках
По данным "Минфина", на Пасху 100 злотых можно купить за такие суммы:
- нужно иметь около 1 120 гривен, чтобы приобрести 100 злотых в банке;
- и около 1 090 гривен вам понадобится для приобретения 100 злотых в обменнике.
Сколько можно получить при обмене 100 злотых
- при сдаче 100 злотых на Пасху в банке можно выручить примерно – 1 060 гривен;
- а вот если сдавать 100 злотых в обменнике, то можно получить в среднем больше – 1 077 гривен.
Обратите внимание! Курс польской валюты может варьироваться, в зависимости от места обмена или покупки злотого.