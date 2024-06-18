Без ограничений: сколько долларов теперь можно купить в банке

Сейчас объемы продажи наличной валюты банками и обменниками не имеют лимитов, однако на снятие средств есть ограничения. НБУ смягчил валютную политику еще в прошлом году.

Сколько можно купить валюты за раз

В конце прошлого года НБУ снова смягчил валютные ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам.

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С тех пор отменены все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению.

Соответственно, теперь купить доллары и евро в кассе банка можно без ограничений. Это будет происходить в порядке живой очереди и при условии наличия валюты в кассе.

В соответствии с ограничениями НБУ от 2022 года, гражданам за один день разрешено снимать в кассах банка на территории Украины максимум 100 тысяч гривен с одного счета.

В банкоматах и POS-терминалах – в пределах дневного лимита по карте, но не более 50 тысяч гривен в день.

Курс доллара 18 июня

В течение суток курс доллара несколько просел перед гривной. Диапазон снижение цены составляет от 2 до 17 копеек.