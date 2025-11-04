Валюта удивила в обменниках: где покупать доллар и евро дешевле

На рынке наблюдаются разносторонние колебания цены валюты. Например больше всего за последние сутки подорожало евро в обменниках, но на черном рынке стоимость валюты наоборот упала. Зато доллар частично изменился в банках и подорожал в обменниках, как и евро.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 4 ноября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,70 гривны (без изменений по сравнению с 3 ноября) и продажа по 42,22 гривны (+12 копеек). Смотрите также На противодействие Китаю: США настаивают на более широком внедрении доллара Покупка евро проходит по 48,10 гривны (-5 копеек), продажа – по 48,86 гривны (-9 копеек). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 42,08 гривны (-2 копейки), а продать по 42,17 гривны (+5 копеек).

(-2 копейки), а продать по (+5 копеек). Покупка евро по 48,60 гривны (-10 копеек), а продажа по 48,80 гривны (-10 копеек). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 41,84 гривны (+29 копеек), а продают по 42,19 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(+29 копеек), а продают по (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,47 гривны (+43 копейки), а продают по 48,79 гривны (-13 копеек). Что происходит с курсом? Как рассказала банкир Анна Золотько, разница между самым высоким и самым низким значением курса на прошлой неделе составила около 0,27%. Следовательно официальный курс НБУ 27 октября составил 41,99 гривны за доллар, а 31 октября – 41,97 гривны за доллар.

Прогнозируется, что в начале ноября курс будет устойчивым, но с колебаниями умеренными в первой половине недели. Зато сигналы о снижении курса НБУ в начале ноября вместе с большими интервенциями создают предпосылки для краткосрочной стабилизации.

Влиять на курс будет еще и инфляционный отчет НБУ: постепенное снижение инфляции смягчает ожидания относительно резких изменений учетной ставки, что в целом поддерживает гривну.