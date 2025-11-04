Як розповіла банкірка Ганна Золотько, різниця між найвищим і найнижчим значенням курсу минулого тижня склала близько 0,27%. Відтак офіційний курс НБУ 27 жовтня становив 41,99 гривні за долар, а 31 жовтня – 41,97 гривні за долар.

Прогнозується, що на початку листопада курс буде стійким, але з коливаннями помірними у першій половині тижня. Натомість сигнали про зниження курсу НБУ на початку листопада разом з великими інтервенціями створюють передумови для короткострокової стабілізації.